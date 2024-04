Panettoni e pandori in dono alla Cucina Popolare: l’iniziativa della cooperativa sociale Idee in Fuga

Genova. In un gesto di grande solidarietà e sostegno alla comunità, la cooperativa sociale Idee in Fuga, attraverso il suo progetto Fuga di Sapori, ha deciso di donare alla Cucina Popolare di Genova una significativa quantità di pandori e panettoni. Questi prodotti, simboli della tradizione dolciaria italiana, arriveranno sui tavoli della trattoria sociale genovese, arricchendo l’offerta culinaria a disposizione degli ospiti.

Fuga di Sapori è un’iniziativa che valorizza le produzioni carcerarie d’Italia, offrendo una seconda possibilità e percorsi di reinserimento lavorativo per le persone detenute. La scelta di donare a Cucina Popolare evidenzia un profondo impegno verso la comunità e un esempio virtuoso di come la solidarietà possa concretizzarsi in azioni di supporto reciproco.

» leggi tutto su www.genova24.it