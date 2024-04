Savona. Non si può certo dire “buona la prima” per l’esordio di Sat in materia di Piano economico finanziario presentato ai Comuni che fanno capo alla Provincia di Savona, ente territoriale di competenza.

La riunione di oggi ha scatenato una bufera tra i sindaci dell’ambito che entro il 30 aprile dovranno approvare le tariffe Tari in consiglio comunale e che si sono visti elencare numeri che non corrispondono ai dati inviati da ogni singolo Ente.

» leggi tutto su www.ivg.it