Sestri: Consiglio comunale, le critiche di Pistacchi e Conti

Da Marco Conti (Fratelli d’Italia) e Diego Pistacchi (Sestriamo /Forza Italia)

“Sestri, abbiamo un problema. Anzi, magari uno, ne abbiamo tanti. Dal rispetto della democrazia e dei diritti fondamentali, fino alla passerella pedonale per il porto. Che non verrà riparata, in attesa di cementificare l’area. Mentre l’amministrazione comunale che dice NO a tutto per risparmiare, ritiene invece etico chiudere il consiglio comunale dopo sole due mozioni per “impegni istituzionali” della mattina successiva”. I consiglieri comunali Marco Conti (Fratelli d’Italia) e Diego Pistacchi (Sestriamo/Forza Italia) intervengono dopo l’incredibile seduta di ieri sera.

» leggi tutto su www.levantenews.it