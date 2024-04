Verso Vadese-Savona, Rapetti e Siri: “Siamo cresciuti sul piano del gioco”

Indipendentemente da tutti i possibili incastri che possono capitare (QUI LA GUIDA PLAYOFF), per chiudere la stagione in positivo al livello sportivo il Savona deve qualificarsi agli spareggi promozione e salire di categoria in un modo o nell’altro visto che a inizio anno l’intenzione e il budget erano per vincere il campionato. La squadra di mister Roberto Biffi avrà la certezza della qualificazione in caso di vittoria sulla Vadese domenica. In caso di sconfitta il Multedo dovrebbe perdere altrimenti addio sogni di gloria.

I biancoblù arrivano nel complesso bene al primo appuntamento decisivo, contro una Vadese divisa tra l’allettante prospettiva di giocare poi il playoff da terza (con due risultati su tre a favore) e il fatto che la certezza di giocare il playoff l’avrebbe solo perdendo.

