Alassio. Ad Alassio procedono i lavori di riqualificazione di piazza Partigiani.

In questi giorni sono arrivate le basole in arenaria che serviranno per sostituire la pavimentazione lignea ammalorata al centro della piazza con un nuovo piano di calpestio adatto al prestigio del luogo e delle importanti manifestazioni che qui vengono svolte durante tutto l’arco dell’anno e che vedono il loro apice nella stagione estiva.

