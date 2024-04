Allagamenti nel sottopasso di via Brin, la colpa è di Autostrade: “Scarsa manutenzione e opere inadatte”

Genova. Sono imputabili ad Autostrade i continui allagamenti del sottopasso ferroviario di via Brin, a Certosa, episodi che si verificano praticamente ad ogni forte pioggia. È quanto risulta dalla relazione tecnica che il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi ha letto in aula rispondendo a un’interpellanza presentata dal consigliere Francesco De Benedictis (Fratelli d’Italia). Nei giorni scorsi la Regione ha invitato formalmente la società ad attivarsi per risolvere definitivamente il problema.

“Dopo l’ultimo evento alluvionale di circa un mese e mezzo fa abbiamo chiesto agli uffici di imprimere un’accelerazione per risolvere una problematica che dipende da una serie di situazioni di non corretta regimazione delle acque che si trovano a monte, in terreni privati, e addirittura risalgono alla costruzione della galleria dell’autostrada A7“, ha spiegato Piciocchi.

