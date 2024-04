Altarese, obiettivo raggiunto al primo anno da allenatore per Provato: ”Grazie a Pellegrino-Sportelli e alla società per l’opportunità”

Altare. Una stagione tranquilla. Il primo anno da allenatore di Jacopo Provato, in tandem con la coppia formata da Alessandro Sportelli e Giuseppe Pellegrino, ha visto il raggiungimento dell’obiettivo prestabilito con largo anticipo. L’Altarese infatti, al termine del mese scorso, ha acquisito la matematica certezza di essere salva senza dover passare dal limbo dei playout.

A raccontare la stagione vissuta dai giallorossi è stato Jacopo Provato, portiere che per il primo anno si è cimentato con un’esperienza diversa dallo scendere in campo (anche se per un periodo è stato costretto a tornare a tornare ad insoddare i guantoni): “Personalmente ritengo che quello che sta per terminare per il sottoscritto sia stato un anno di crescita. Vivere l’esperienza di stare dall’altra parte mi ha fatto rendere conto di quante cose cambino rispetto a quando invece si scende in campo”.

» leggi tutto su www.ivg.it