Coopservice ha conseguito l’attestazione ISO 56002 sulla gestione dell’innovazione

Una certificazione per l’innovazione di prodotto e organizzativa

Coopservice Soc.Coop.p.A e Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A. hanno ricevuto da Bureau Veritas, leader mondiale nei servizi di ispezione e certificazione, l’attestazione di conformità del sistema di gestione per l’innovazione secondo quanto previsto dalla norma ISO 56002:2021. In particolare, il campo di applicazione della certificazione conseguita riguarda la gestione dell’innovazione nell’offerta di servizi e nell’efficientamento dei processi interni ed operativi, con specifico riferimento ai servizi di cleaning, handling & moving, facility, energy, technical e security, nonché nell’ambito della progettazione di immobili e della sostenibilità. Questo importante riconoscimento attesta il valore e la continuità del percorso iniziato nel piano strategico aziendale del 2018, il quale ha segnato, nel tempo, un importante potenziamento delle risorse impiegate nell’innovazione, nella ricerca e sviluppo e, non ultimo, nei progetti di riduzione della Carbon Footprint.

» leggi tutto su www.levantenews.it