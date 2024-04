Depositi chimici, il Ministero della Cultura stronca il progetto: “Anche Sampierdarena va tutelata”

Genova. Nuovo inciampo per il progetto di delocalizzazione nel porto di Sampierdarena dei depositi chimici oggi dislocati a Multedo: in una ampia relazione, il Ministero della Cultura, nella sua direzione generale di archeologia, belle arti e paesaggio, solleva numerose critiche e lacune del progetto presentato da Superba srl per trasferire l’impianto a Ponte Somalia, lacune che potrebbero portare ad un parere negativo da parte dicastero che si occupa della tutela del patrimonio storico e paesaggistico del paese. Tra tutte la mancanza di una relazione paesaggistica completa di foto-inserimenti del nuovo impianto

Il documento, depositato all’interno della procedura di valutazione di impatto ambientale, nella sua analisi parte dall’elenco di tutti i vincoli e beni tutelati compresi nell’area di intervento, tra cui il Belvedere di Sampierdarena, il Silos Occhetti, l’ex deposito del Sale, oggetto di una recente riqualificazione, la torre del Labirinto, palazzo Pallavicini e ovviamente la Lanterna con la briglia delle fortificazioni.

