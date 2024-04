Escursione al Fodo per la Liberazione

Per il 25 aprile, Festa della liberazione, il Parco di Montemarcello, Magra e Vara propone un’escursione tra storia e natura a Villa Volpara, il “Fodo”, alla Rocchetta di Lerici, sede di una tipografia clandestina nel corso della Resistenza. Qua i dettagli:

Percorso: La Serra- Redarca – Rocchetta – Vallestrieri – La Serra

Durata: 9.00 -12.00

Ritrovo: ore 9.00 Via Angelo Bacigalupi, 20, 19032 La Serra, SP

Lunghezza percorso: 4,7 Km

Dislivello: 270 m

Esperto: Andrea Pucci Guida Ambientale Escursionistica Abilitata e Mario Peoni per il Comitato Angelo Baccigalupi

Percorso escursionistico (E)

Per partecipare è necessario essere dotati di adeguata attrezzatura per escursionisti: abbigliamento comodo, scarpe da trekking ed acqua.

Le escursioni sono gratuite e a numero chiuso; prenotazione obbligatoria al 3271273871 (Coop Hydra) o alla mail: cea@parcomagra.it

