Ex cantieri Rodriquez, il sindaco De Vincenzi: “Ecco il nuovo progetto, il resto sono bufale elettorali”

Pietra Ligure. Dopo che la società Pietra Ligure S.r.l. ha formalizzato una istanza per la presentazione di una variante al progetto di riqualificazione dell’area degli ex cantieri navali Rodriquez, l’amministrazione comunale di Pietra Ligure ha voluto illustrare alla cittadinanza la proposta degli indirizzi progettuali aggiornati, in un incontro pubblico presso il cinema-teatro “Moretti”.

Sono intervenuti per la proprietà il dott. Massimo Tivegna, consigliere delegato Polifin e per la controllata Costim, gruppo industriale integrato nel settore dello sviluppo immobiliare e rigenerazione urbana che ha in capo lo sviluppo dell’aggiornamento dell’idea progettuale, e l’amministratore delegato Ing. Davide Albertini Petroni. Nel corso dell’evento, l’Arch. Stefano Boninsegna dello studio GLA – Genius Loci Architects -, ha presentato il concept del progetto.

