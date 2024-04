In India nasce una sartoria “targata” Spezia: aiuterà le donne a emanciparsi

L’assemblea del Nuovo cammino racconta la nascente “sartoria” nel nord est dell’India targata Spezia. “Ormai è diventata realtà, si stanno ultimando gli ultimi dettagli, nel giro di 15 giorni in quel fabbricato, di 10 per 22 metri, sorto nel villaggio di Janum (nord-est dell’India) si metteranno in moto le macchine da cucire che costituiranno un’occasione di emancipazione per le donne e dignità per le famiglie della zona”.

Sono le parole di grande soddisfazione del presidente Remo Righetti che aggiunge: “Tutto questo è stato reso possibile grazie al generoso sostegno di associazioni, enti e privati cittadini che hanno apprezzato il progetto che può costituire un volano per lo sviluppo socio economico per le famiglie tribali seguite dalle suore Luigine”.

L’appuntamento è per venerdì 19 aprile alle 17.30 a Casa Massà in via Cadorna. Oltre agli adempimenti statutari, saranno raccontati, a più voci, gli altri progetti in corso di attuazione nei villaggi più poveri dell’India e, come conclude lo stesso presidente Remo Righetti: “Il beneficio non è solo a senso unico, infatti si sta progettando un percorso che avrà risultati positivi anche per le donne di origine orientale che risiedono sul nostro territorio”. L’invito è rivolto a i soci, sostenitori e simpatizzanti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com