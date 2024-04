Lavagna: Protezione civile, einnovo del Consiglio direttivo

Da Matteo Rezzoagli, presidente Associazione Volontari Protezione Civile Liguria

Si comunica a tutti i Soci aderenti all’Associazione Volontari Protezione Civile Liguria ODV che domenica 21 aprile p.v. dalle ore 9.30 alle ore 12.30 sarà possibile, presso i locali del Gruppo Tigullio in piazza Torino, 40 a Lavagna, esprimere il proprio voto per i rinnovare il Consiglio Direttivo dell’Organizzazione per il prossimo quadriennio.

L’Associazione di Protezione Civile che opera principalmente sul territorio ligure, è sempre stata attiva per portare aiuto ed assistenza alle popolazioni colpite da calamità di ogni genere.

Si ringrazia per l’attenzione e saluto cordialmente.

AVPC Liguria ODV

il Presidente

Matteo Rezzoagli

