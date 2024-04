Meteo: sulla Liguria tempo instabile con possibili temporali, vento forte e temperature in calo

Liguria. La discesa di aria fredda da nord porterà instabilità diffusa sulla Liguria, con precipitazioni a carattere di rovescio temporalesco, forti venti e possibilità di grandine. Temperature in diminuzione su tutta la regione.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 18 aprile avremo al mattino cieli generalmente sereni o poco nuvolosi a ponente, nuvolosi su genovesato e Tigullio, mentre sarà possibile la formazione di temporali in mare davanti allo spezzino, con interessamento marginale dell’estremo levante/alta Toscana. Aumento dell’instabilità a partire dalle ore centrali, con sviluppo di fenomeni temporaleschi in particolare nell’interno di levante in discesa verso il versante marittimo, e tra savonese ed imperiese: non si escludono fenomeni grandigeni, seppur di ridotte dimensioni. Neve a partire da 1200 metri sulle Alpi Liguri e sull’Appennino centro-orientale. Miglioramento delle condizioni a partire dalla serata.

