Mostra “I colori del Golfo”, oggi pomeriggio l’incontro con gli artisti. Sabato lo stop alle offerte per l’asta di solidarietà

Solidarietà in arte. Si avvia verso la conclusione la settimana de I Colori del Golfo presso gli spazi espositivi di Fondazione Carispezia.

Trenta artisti in mostra per un’asta muta la cui raccolta di fondi è destinata all’associazione Alba di Domani e all’Emporio della Solidarietà della Spezia e Provincia.

Tutte le prime pagine di The Spezziner, la rivista che non esiste, in esposizione. Primo numero uscito: dicembre 2022. Tutti con il naso all’insù a curiosare tra aspetti, usi e costumi della provincia, disegnati dalle mani degli artisti locali.

