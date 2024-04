Ok da Parco Magra a modifica regolamento su contributo coadiutori

Approvata come proposta lo scorso marzo dal Consiglio del Parco, ricevuto il 10 aprile il parere favorevole dell’ente, è tornata in Consiglio, dove è stata approvata, la modifica al regolamento per il controllo delle popolazioni di cinghiale nel Parco di Montemarcello, Magra e Vara. Una revisione, quella varata dalla presidente Eleonora Landini e dai consiglieri Filippo Zangani, Leonardo Paoletti e Luca Ponzanelli, che riguarda l’inserimento all’articolo 11 del comma b-bis, recitante: “In caso di interventi correlati a specifiche e contingenti necessità di tutela della salute e della incolumità pubblica che dovessero insorgere all’interno del territorio in competenza dell’Ente Parco, con coinvolgimento della fauna selvatica e conseguente maggiore e straordinario impegno dei coadiutori/bioregolatori, il contributo di cui alla lettera precedente non è dovuto”, come spiegato più approfonditamente in questo precedente articolo. La modifica è legata alla situazione della Peste suina africana; “al fine di fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione della Psa – si legge in in passaggio dell’atto del Parco – i coadiutori al controllo numerico del cinghiale in area Parco […] potrebbero essere chiamati ad operare più frequentemente e con conseguente maggior impegno di tempo e risorse”.

