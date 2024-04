Ceriale ospita l’evento “Lungomare in Fiera”, in programma dal 25 al 28 aprile sul lungomare Armando Diaz. In occasione del ponte del 25 aprile, la passeggiata a mare della località rivierasca farà da cornice a un mercatino con oltre 25 espositori: proposte di oggettistica ricercata, artigianato e prodotti tipici.

Saranno presenti anche due street food, point con panini dalle materie prime selezionate, frittelle di baccalà e di pescato.

