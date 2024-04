Rapallo: feste patronali, i contributi previsti dal Comune

Feste patronali frazionali a Rapallo e spese sostenute dai vari Comitati per organizzarle. La giunta comunale Ha stabilito i criteri per assegnare i contributi. Si seguito la delibera.

1) Di individuare per l’esercizio in corso nelle voci di costo di seguito elencate le tipologie di

spesa per le quali i comitati frazionali potranno avanzare richiesta di rimborso spesa

all’Ente in relazione agli esborsi sostenuti per l’organizzazione delle festività in onore del

Santo Patrono (limitatamente ad una sola celebrazione per ciascuna frazione):

 spese connesse alle utenze per la fornitura di energia elettrica, sino ad un massimo di €

600,00 per ciascuna frazione. In caso di più domande per la stessa frazione l’importo sarà

suddiviso per il numero di domande presentate;

 spese connesse all’allestimento di luminarie, sino ad un massimo di € 200,00 per ciascuna

frazione. In caso di più domande per la stessa frazione l’importo sarà suddiviso per il

numero di domande presentate;

 spese necessarie alle certificazioni di conformità dell’impianto elettrico sino ad un

massimo di € 400,00 per ciascuna frazione. In caso di più domande per la stessa frazione

l’importo sarà suddiviso per il numero di domande presentate;

 spese di assicurazione connesse all’attivazione delle polizze per la copertura dei rischi

derivanti dalle attività effettuate sino ad un massimo di € 500,00 per ciascuna frazione. In

caso di più domande per la stessa frazione l’importo sarà suddiviso per il numero di

domande presentate;

 spese, sino ad un massimo di Euro 1.000,00 per ciascuna frazione, compatibilmente con le

disponibilità di bilancio, connesse alle attività di intrattenimento, turistiche o culturali in

senso lato (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, spese per spettacoli musicali,

spese SIAE, spese per eventi o conferenze o manifestazioni culturali). In caso di più

domande per la stessa frazione l’importo sarà suddiviso per il numero di domande

presentate;

 spese di carattere gastronomico € 500,00 per ciascuna frazione, compatibilmente con le

disponibilità di bilancio. In caso di più domande per la stessa frazione l’importo sarà

suddiviso per il numero di domande presentate;

 spese inerenti spettacoli pirotecnici € 800,00 per ciascuna frazione, compatibilmente con le

disponibilità di bilancio. In caso di più domande per la stessa frazione l’importo sarà

suddiviso per il numero di domande presentate;

