Recuperati muretti a secco a Camporaghena: “Come gli abitanti avrebbero fatto mille anni fa”

Recuperati a Camporaghena, comune di Comano, i muretti a secco che costeggiano il sentiero che dal borgo arriva ai Prati di Camporaghena, sotto la catena montuosa dei Groppi. I muretti in pietra, parzialmente crollati, sono stati ricostruiti utilizzando il materiale lapideo disponibile in loco, con eliminazione della vegetazione cresciuta e che li aveva danneggiati; lungo il sentiero sono inoltre stati realizzati dei drenaggi. L’intervento, messo in atto dal Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e di importo complessivo di circa 116mila euro, rientra nel programma del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica istituito a partire dal 2020 e dedicato al potenziamento delle infrastrutture verdi presenti nei territori dei parchi nazionali. I muretti a secco ripristinati si estendono lungo la direttrice e antica via di comunicazione Torsana – Sassalbo – Lagastrello. Un luogo tra l’altro di significativo interesse turistico: attorno è infatti possibile accedere ai Prati di Camporaghena, da cui dipartono numerosi sentieri, al Castello, all’Antico Ponte di Comano, quindi al Lago Squincio, Lago Paduli, Cascate e Mulino Canale Trauri con la Cascata Canale di Fenestrelle.

“Abbiamo recuperato questi muretti a secco di contenimento delle carraie di accesso al paese così come li avrebbero ripristinati i camporaghenesi mille anni fa, naturalmente senza malte cementizie. Una scelta conservativa e rispettosa della presenza di case in pietra del paese e dei loro numerosi portali in pietra”, osserva Antonio Maffei, sindaco di Comano e consigliere del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. “Nelle aree protette – le parole di Fausto Giovanelli, presidente del Parco – i muretti a secco svolgono un ruolo importante in quanto testimoniano pratiche agricole e silvo-colturali storiche, tutelano la biodiversità, rafforzano l’identità storico-culturale dei luoghi, combattono i fenomeni erosivi. Inoltre, rappresentano un elemento paesaggistico di particolare importanza e significato la cui valenza è stata riconosciuta dall’Unesco che ha inserito l’arte dei muretti a secco nella Lista del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità”. (dal sito del Parco nazionale)

