Dall’ufficio comunicazione del Comune di Camogli

Procedono i lavori di consolidamento e riqualificazione in via Filippo Degregori. Sono state ultimate le asfaltature dei tratti interessati dai lavori ed é imminente la posa del Guard-rails, per ripristinare i livelli di sicurezza necessari per la viabilità. Sono state ultimate inoltre le palificazioni ed è imminente l’avvio dello scavo per la realizzazione del cordolo “testa-palo”.

