‘Santa’: il Consiglio discute di Paraggi. Donadoni: “Allarmismo infondato, nessuna irregolarità”

Doveva essere l’ultima delle pratiche all’ordine del giorno, invece il Sindaco, Paolo Donadoni, ha anticipato la richiesta di inversione da parte della minoranza e ha permesso di discutere l’interrogazione su Paraggi in apertura di consiglio comunale, il penultimo della sua era. La minoranza – che con un video di Caversazio aveva portato un affondo a mezzo social , suscitando la reazione del Consorzio di Baia – chiede chiarimenti sui titoli dei concessionari all’esecuzione di opere strutturali; sull’apparente retrocessione degli stabilimenti verso monte; sulla conformità degli interventi al regolamento del Parco e alla sua finalità conservativa.

A rispondere sono in prima battuta gli uffici per voce del dirigente Alessandro Russo, che chiarisce come gli interventi ammessi siano sempre stati diretti “a migliorare funzionalità e fruibilità degli stabilimenti, solo con strutture amovibili e senza avanzamento o arretramento verso il mare o sulla via pubblica”. Aveva fatto discutere, anche su un gruppo facebook, l’immagine di una passerella in cemento lungo l’arenile di uno degli stabilimenti. “Si tratta di una rampa per facilitare l’accesso ai disabili, il cui prolungamento è stato autorizzato nel 2008”. I controlli? “Regolari, e regolare è il confronto con l’autorità marittima”. “Non emergono né realizzazione di opere in cemento, né aumento della consistenza degli stabilimenti rispetto a quanto autorizzato né opere ulteriori rispetto ai titoli abilitativi”. Sulle valutazioni paesaggistiche vige, sia per le spettanze di Regione che per quelle del Comune, il coinvolgimento della Soprintendenza, mentre l’Ente Parco viene interpellato su tutti gli aspetti di gestione del sito.

» leggi tutto su www.levantenews.it