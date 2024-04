Transizione cashless, la Liguria è la peggiore del Nord e anche Genova perde terreno

Genova. La Liguria è l’unica regione del Nord Italia fuori dalla top 10 della transizione cashless stilata da The European House – Ambrosetti per approfondire il divario territoriale nella rivoluzione dei pagamenti elettronici. La nostra regione ha perso quattro posizioni rispetto all’anno scorso. In compenso l’area metropolitana di Genova si colloca al quinto posto tra le 14 analizzate in Italia, ma l’anno scorso era terza, dunque anche il capoluogo ha perso terreno rispetto alle altre città.

Il Regional Cashless Index 2024 conferma il primato – per il settimo anno consecutivo – della Lombardia, seguita dal Trentino-Alto Adige e dalla Valle d’Aosta. Basilicata e Calabria chiudono la classifica posizionandosi alle ultime posizioni. In linea con le precedenti edizioni, si conferma il forte divario tra il Mezzogiorno e le altre aree del Paese: le regioni del Nord si trovano tutte nella top-1o, a eccezione della Liguria (indice 5,52), mentre tutte le regioni del Mezzogiorno si trovano nella seconda metà della classifica, a eccezione della Sardegna che conferma il suo posizionamento, come nella scorsa edizione, al nono posto e l’Abruzzo, il quale – guadagnando quattro posizioni rispetto alla scorsa edizione – si colloca al decimo posto.

