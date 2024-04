Un mutuo da 400mila euro per l’acquisto dei primi arredi delle nuove Poggi Carducci

Procedono a ritmo spedito i lavori di costruzione del nuovo plesso scolastico Poggi Carducci di Sarzana nel quale a settembre suonerà la prima campanella. All’interno infatti si sta già intervenendo sulle finiture mentre a fine marzo la giunta ha approvato l’accensione di un mutuo per l’acquisto degli arredi da mettere a disposizione del personale scolastico. Delibera ratificata ieri dalla dirigente dell’Area 2 che ha dato così via libera all’assunzione del prestito da 400mila euro con C.D.P per l’avvio delle constetuali procedure di gara. L’elenco indicativo degli arredi minimi necessari a garantire la piena funzionalità del nuovo polo è stato infatti elaborato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” Isa 13, mentre il mutuo – con decorrenza dell’ammortamento dal primo gennaio 2025 – sarà a tasso fisso, avrà durata di dieci anni e sarà diviso in venti rate semestrali.

