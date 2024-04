Verde pubblico, la promessa di Piciocchi: “Genova avrà 3.800 nuovi alberi sul fronte mare”

Genova. Con tutti i progetti che riguardano la trasformazione del fronte mare di Genova – da lungomare Canepa al Waterfront di Levante, passando per il parco della Lanterna e la riqualificazione della circonvallazione a mare da Dinegro alla Foce – la città guadagnerà 3.800 nuovi alberi. È la stima dichiarata dal vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi che stamattina, nell’aula rossa di Tursi, ha risposto a un’interpellanza di Fabio Ceraudo (M5s) sul destino dei pini secolari di corso Podestà, a rischio abbattimento.

“L’indirizzo dell’amministrazione su questo è chiarissimo”, assicura il vicesindaco, che sottolinea: “Non sono pochi”. In realtà le cifre calcolate dal Comune cozzano in buona parte con le dichiarazioni del sindaco Marco Bucci, che ha sempre annunciato 4mila alberi (l’ultima volta addirittura 5mila) solo nel grande parco lineare del Waterfront di Levante, disegnato dallo studio di Renzo Piano. Il conteggio riferito da Piciocchi, invece, terrebbe conto di un elenco molto più ampio di interventi, tra cui un settore ancora totalmente da progettare – la circonvallazione a mare, appunto – il cui destino dipende oltretutto dalla decisione sulla conservazione o demolizione della Sopraelevata. Altri interventi, come il parco della Lanterna e la nuova viale Brigate Partigiane, sono parte integrante del progetto del tunnel subportuale.

