Via del Prione, progetto da 700mila euro per sistemare il selciato tra Piazza Ginocchio e Scalinata Sella

Per un tratto della pavimentazione di Via del Prione sembra avvicinarsi il momento dell’avvio dei lavori di riqualificazione. La giunta ha infatti approvato il progetto esecutivo per mettere mano ai circa 180 metri che intercorrono tra Piazza Ramiro Ginocchio e la Scalinata Quintino Sella.

Il costo totale del progetto è stimato in 700mila euro e prevede la rimozione della parti ammalorate e la loro sostituzione con nuove lastre di pietra arenaria, con caratteristiche tecniche più adeguate all’uso.

Dal punto di vista finanziario il Comune prevede di attingere per un massimo di 300mila euro dai fondi che saranno messi a disposizione dalla Regione nell’ambito del Programma regionale di rigenerazione urbana, al quale l’amministrazione spezzina candiderà l’intervento entro il termine ultimo del 20 aprile. I restanti 400mila euro verranno stanziati quale cofinanziamento dal bilancio comunale e l’intervento verrà inserito nel Piano triennale delle opere nel momento in cui risulterà destinatario del finanziamento regionale.

