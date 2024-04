Calcio/ Genoa – Lazio 0-1: al Ferraris decide Luis Alberto

La differenza tra Genoa e Lazio è nelle azioni create: se da una parte i padroni di casa sprecano troppo nel primo tempo, nella ripresa la formazione biancoceleste sfrutta al meglio gli spazi e con Luis Alberto porta a casa i tre punti. Al Ferraris finisce 0-1, stesso risultato dell’andata ma a parti invertite grazie al gol di Retegui. Gilardino tra assenze e partite ravvicinate fa rifiatare Sabelli e Badelj e al suo posto inserisce Spence e Strootman. Davanti con Retegui c’è Ekuban con Gudmundsson riproposto da mezzala.

Il Genoa mette da subito in difficoltà la difesa della Lazio ma al 5’ Ekuban calcia sul fondo e lo stesso fa Retegui al 13’ dopo il tacco di Gudmundsson. Dopo una conclusione di Anderson fuori è ancora Ekuban a provarci prima con una mezza rovesciata che non ha impensierito Mandas e poi nel recupero quando spreca una ghiotta occasione calciando in porta invece di passare ad un compagno messo meglio.

