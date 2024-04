Cimitero Albenga, Distilo: “Non ci sono più loculi, ma l’amministrazione ha preferito spendere soldi per Harry Potter”

Albenga. “Sono senza parole e sconvolto. In questo momento il Comune di Albenga non ha nemmeno un loculo disponibile. Io non riesco a capacitarmi di come questa amministrazione capitanata dal sindaco Tomatis possa non aver programmato nulla di imminente per portare la città a questo livello”. Così, in una nota, il presidente del consiglio comunale albenganese Diego Distilo.

“Nella storia del Comune – sèpiega – non si era mai vista una situazione del genere. Posso capire non essere in grado di programmare le pulizie delle caditoie, della manutenzione dei marciapiedi e di tutte le altre manutenzioni, ma non programmare un imminente realizzazione di nuovi loculi è davvero ridicolo”.

