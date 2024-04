Etichetta “rosa” a sostegno dei centri anti violenza

Siglare una convenzione con un centro antiviolenza in cui le donne vittime di abusi possano trovare sostegno ed aiuto. In una nota Gherardo Ambrosini, assessore uscente ed ex vice sindaco di Castelnuovo, individua quello che è uno degli “imprescindibili punti programmatici” suo e della lista che lo sostiene, “Castelnuovo civica”. E con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e supportare concretamente i centri antiviolenza, Ambrosini ha chiesto alle aziende vinicole del territorio di istituire un’etichetta rosa per i loro vini, il cui ricavato sarà in parte devoluto ai centri. “L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dalle aziende agricole di Castelnuovo – dice Ambrosini -. Credo fermamente in questa iniziativa che resterà a prescindere dal risultato delle elezioni dei prossimi 8 e 9 giugno”.

