“La spiritualità nell’esistenza”, nuovo incontro al Barontini

Organizzato dal Centro per l’istruzione degli adulti “Alberto Manzi”, diretto da Andrea Minghi, domani, sabato 20 aprile, si terrà il quinto incontro sul tema de “La Spiritualità nell’Esistenza”.

Avrà luogo dalle 16.30 nell’aula del Cpia al Centro sociale Barontini di Via Ronzano 1 a Sarzana.

Gli incontri, aperti al pubblico e gratuiti, sono condotti dal dott. Elio Carletti, counselor ad indirizzo psicosintetico. “Gli argomenti trattati entrano sempre più nella trasformazione che l’essere umano deve effettuare su se stesso per proseguire nel suo cammino spirituale”, spiegano gli organizzatori.

