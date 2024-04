Letimbro in bilico, mister Oliva: “Momento difficile ma niente paura. Auspico che Old Boys non faccia sconti”

Una giornata di campionato e un playout probabile. La Letimbro è in lotta con le genovesi Rossiglionese e Lido Square per rimanere in Prima Categoria. Due si salveranno, per una sarà Seconda Categoria. La classifica recita Letimbro 23, Rossiglionese 21, Lido Square 19. Le partite sono Letimbro – Spotornese, Rossiglionese – Old Boys Rensen, Lido Square – Multedo. Spotornese e Old Boys non hanno più nulla da chiedere al campionato, il Multedo ha una flebile speranza di vincere i playoff senza disputarli se vincesse e il Savona non battesse la Vadese.

Il regolamento recita: “Qualora, al termine del campionato, il distacco tra la penultima classificata e la terzultima classificata sia pari o superiore a 5 punti, il play out del girone non verrà disputato e la squadre classificata al penultimo posto retrocederà direttamente al Campionato di Seconda Categoria”. Quindi la combinazione salvezza diretta per la Letimbro sarebbe pari/vittoria contro Spotornese, vittoria della Rossiglionese e sconfitta del Lido Square. Altrimenti, sarebbe già buono mantenere la posizione, anche pareggiando, e giocare la semifinale playout in casa e con due risultati su tre.

» leggi tutto su www.ivg.it