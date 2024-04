Nuova vita per oltre cento ulivi di Saliceti: “Grande segnale attenzione anche a fronte eccessive polemiche”

Centodieci ulivi rimossi dall’area di cantiere del biodigestore di Saliceti hanno trovato nuova vita in altri luoghi della Val di Magra. Stamani la cerimonia che ha suggellato la donazione di trenta di queste piante all’indirizzo agrario del Parentucelli-Arzelà di Sarzana. Di fronte agli alunni delle quinte F e G, ha aperto la sequenza degli interventi il dirigente scolastico Generoso Cardinale, che ha ringraziato i donatori e ha sottolineato: “Un onore avere ricevuto questi ulivi che non fanno altro che ampliare e potenziare la nostra attività laboratoriale e vanno ad arricchire la nostra voglia di attività e produzioni a chilometro zero: più zero di così non credo si possa”; sul significato e l’impiegabilità delle nuove piantumazioni nelle pertinenze della scuola sono con soddisfazione intervenuti anche i professori Paolo Mazzoli e Riccardo Simonelli, responsabile dell’azienda agricola nata in seno all’Agrario. “Questi ulivi non potevano arrivare in mani migliori. Qui c’è una scuola di straordinaria eccellenza”, ha detto la sindaca Cristina Ponzanelli, che ha poi espresso un “grazie per lo sforzo che la Regione ha fatto e sta continuando a fare per un percorso virtuoso anche di chiusura del ciclo dei rifiuti, amare l’ambiente significa anche andare in questa direzione; grazie anche al gestore per il percorso che sta facendo insieme a tutti i Comuni e alla Provincia”, formulando in fine la sindaca l’auspicio che “l’obbiettivo della chiusura del ciclo possa essere raggiunto e che possa arrivare a portare aspetti positivi rispetto ai costi che la gestione dei rifiuti comporta per i nostri cittadini”.

“Questa è una storia piccola, semplice, che però ci sembrava giusto raccontare – ha esordito Luca Piccioli, presidente di Recos, società del gruppo Iren che sta realizzando il digestore -. Quando abbiamo acquisito le aree su cui realizzare l’impianto, che ora sono aree di cantiere, abbiamo trovato circa duecento ulivi. In fase di autorizzazione dell’impianto, con la Regione, come doverosamente si fa in questi casi, abbiamo predisposto la relazione di un agronomo, che ha descritto e censito in maniera puntuale le circa duecento piante; quando sono arrivate le autorizzazioni e siamo stati pronti ad aprire il cantiere, abbiamo implementato questa relazione evidenziando quante di queste potessero essere trasportate in altri luoghi per essere salvate. Come proprietari dell’area e realizzatori dell’impianto avremmo potuto fare quello che volevamo di quanto stava sull’area stessa, ma ci sembrava giusto e corretto salvare gli ulivi e portarli al miglior utilizzo possibile, un utilizzo pubblico, di tipo sociale, educativo, didattico. In questo momento ci cono quattro progetti in corso, riguardanti centodieci piante: oltre alle trenta di cui parliamo oggi, ce ne sono altrettante che sono state donate alla Caritas diocesana e trapiantate in un terreno della Curia sopra la cattedrale: Caritas, questa la finalità, collaborerà con cooperative sociali per coltivare le piante e quindi creare anche occupazione; ci sono poi altri trenta ulivi che, da un’idea della senatrice Stefania Pucciarelli, sono stati donati ad Asl5 e piantati nelle aree pertinenziali dell’ospedale San Bartolomeo; infine, venti piante sono state destinate al Comune di Vezzano – dal cui territorio gli alberi arrivano – e distribuite dieci in un’area verde per bambini ai Prati, dieci a Piano di Valeriano”. Piccioli ha quindi osservato che “il dovere di una società e di un gruppo come Iren, che si occupa di business ma è soprattutto un gruppo che fa servizio pubblico per le comunità dove si trova a operare, è anche fare queste piccole cose, che è giusto vengano valorizzate”. E ha brevemente introdotto il biodigestore: “Come Recos e come Iren stiamo realizzando un impianto che dovrebbe chiudere in maniera virtuosa il ciclo del rifiuto organico. E del rifiuto non buttiamo via niente: da esso realizzeremo gas che, collegato alla rete Snam, andrà ad alimentare il riscaldamento, e fertilizzante per lavori in agricoltura e floricoltura”.

