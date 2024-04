Partita da tripla con pochi gol, così Spezia-Sampdoria secondo i bookmaker

Le agenzie di scommesse vedono uno Spezia-Sampdoria aperto a ogni risultato, ma con poche reti all’orizzonte. Questo raccontano le quote determinate alla vigilia della sfida da cui entrambe le squadre cercano punti fondamentali per i propri obiettivi: la salvezza per gli aquilotti e i play off per i blucerchiati.

La Snai paga 2.45 il successo dello Spezia e 3.00 quello della Sampdoria, con il pareggio a 3.15. Ritiene altamente improbabile vedere più di tre marcature e difficile anche vederne più di due. Il punteggio più probabile è l’1-1 (6.00), seguito da 1-0 (7.75), 0-0 (8.50) e 0-1 (8.75). I marcatori più probabili sono Sebastiano Esposito, Luca Moro, Fabio Borini e Daniele Verde.

