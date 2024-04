Piciocchi annuncia 3.800 nuovi alberi, i dubbi di Lodi (Azione): “I conti non tornano. E la manutenzione?”

Genova. “Ieri il vicesindaco Piciocchi in aula sul destino dei pini secolari di corso Podestà ha annunciato come un fulmine a ciel sereno il progetto di piantare 3.800 alberi, da lungomare Canepa al Waterfront (sperando che non sia come quelli già piantati in lungomare Canepa che sono in grande sofferenza). Ora i numeri sono importanti ma mi farebbe piacere capire se ha condiviso questi numeri con Aster“.

È il commento di Cristina Lodi, consigliera comunale di Azione, dopo che ieri il vicesindaco ha anticipato i numeri stimati dallo studio di Renzo Piano per i progetti di espansione del verde pubblico sul fronte mare della città.

