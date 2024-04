Podismo, allenamento condiviso con gli atleti etiopi al Chittolina: obiettivo puntato sulla Savona Half Marathon

Vado Ligure. Sintayehu Dinksa Jena giunge allo stadio Chittolina col trofeo conquistato quattro giorni prima a Genova, dove ha vinto la Mezza Maratona col tempo di 1 ora 05’08″. La sua connazionale Seble Geda Bedada siede a bordo pista, sconsolata: domenica si è dovuta fermare dopo pochi chilometri a causa di una fascite plantare; ha iniziato i trattamenti adeguati per poter tornare al più presto a sfrecciare sulle strade, ma per il momento non può correre.

Sintayehu e Seble sono due atleti etiopi; classe 2000 lui, 1993 lei. Non è la prima volta che si trovano in Italia per gareggiare; grazie al supporto della società sportiva RunRace hanno potuto ottenere i visti necessari per competere in Europa. Lo scorso novembre entrambi presero parte alla Savona Half Marathon, giungendo rispettivamente al primo ed al terzo posto. Domenica prossima Dinksa Jena sarà il favorito per la vittoria della Rapidissima 10K a Pietra Ligure. Nei giorni successivi torneranno in patria.

