Porti, dalla Spezia parte l’appello alla cooperazione da Savona a Livorno. Sommariva: “Presentiamo al mercato un sistema integrato”

La proposta è sorprendente, nell’Italia dei campanili. Anche perché, in caso di successo, andrebbe a creare una sorta di cooperazione tra porti che sono solitamente abituati a farsi una accesa concorrenza. Ma in tempo di crisi l’unione fa la forza e quindi dal convegno “Sotto il segno del porto 2” che si è svolto questa mattina nell’auditorium “G. S. Bucchioni” dell’Autorità di sistema portuale è stato lanciato a più riprese un appello ai porti del Mar Ligure e del Tirreno settentrionale per creare una strategia congiunta che permetta di traguardare con più strumenti le emergenze che si stanno accumulando all’orizzonte, quella della guerra, quella della chiusura di Suez, quella delle infrastrutture e quella dei numerosi cantieri che saranno presto aperti per realizzarle. Un modo per rafforzare quello che il mercato già svolge in autonomia, scegliendo lo scalo più vicino a quello che in quel momento è inagibile, e per sfruttare al meglio le caratteristiche di ogni porto in termini di spazi, intermodalità e quant’altro possa andare a sopperire le difficoltà congiunturali che si dovessero presentare.

Ecco spiegato il claim dell’evento “…e pluribus unum“, riferito non tanto alle componenti del Sistema Spezia o al sistema portuale con Marina di Carra, quanto all’apertura di un rapporto con gli altri scali della costa ligure e tirrenica.

“Da sempre – ha dichiarato Mario Sommariva, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale – i porti non collaborano, si combattono e perdono il vero confronto, che è quello con i porti del Nord Europa. Oggi in una situazione di allerta, La Spezia, forte dell’esperienza di successo di reale coordinamento e integrazione con Carrara, lancia un’offerta di collaborazione concreta in prima battuta a Genova e Savona, ma anche a Livorno, per presentarsi sul mercato come un sistema coordinato che abbia nella logistica, nelle ferrovie e nell’offerta di servizi anche supplettivi alle difficoltà altrui, la sua chiave vincente. Siamo a un punto di svolta, e questa è una percezione comune. Pertanto necessitiamo di soluzioni diverse. La risposta che abbiamo immaginato è che in questo sistema portuale del Tirreno settentrionale e del Mar Ligure, che raccoglie il 70 per cento dei traffici italiani e in cui alle crisi internazionali si somma l’imminente avvio di molte opere, possiamo iniziare ad affrontare questa situazione complessa insieme. Da soli non si può. Alla Spezia i cantieri ferroviari e quello del molo passeggeri mettono a rischio la competitività e per mantenerla abbiamo ideato un sistema di navettamento a nostre spese. Ma se succede qualcosa? Occorre un piano B. Per questo oggi proponiamo un “fidanzamento”, anche se la fidanzata principale, che è Genova, ancora non lo sa. Proponiamo di ragionare su questi temi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com