Recco: rendinconto di gestione e tariffe Tari in consiglio comunale

Dal Comune di Recco

Ai sensi dell’art. 14, c. 3 dello Statuto Comunale e dell’art. 6, c. 2, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, La invito ad intervenire alla seduta del Consiglio comunale, convocato in adunanza ordinaria, che si terrà PRESSO LA SALA CONSILIARE IL GIORNO MARTEDI’ 30 APRILE 2024, alle ore 14.30, ai sensi dell’art. 6, c. 5, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, nel caso in cui non venga esaurita la trattazione dell’argomento iscritto al seguente ordine del giorno:

