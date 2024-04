Dall’ufficio stampa “Sestri per tutti”

Ad un anno dall’incendio che distrusse la vecchia sede del Bagnun a Riva Trigoso, il consigliere comunale del gruppo “Sestri per tutti – dal mare alle frazioni” Claudio Muzio sollecita la Giunta a dare seguito all’ordine del giorno votato dal Consiglio Comunale il 13 settembre 2023 e ad avviare l’iter per la realizzazione per la nuova sede.

