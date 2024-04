Serie D. Il Chisola passa di misura contro l’Albenga, Ascoli: “Partita difficile contro avversari compatti e aggressivi”

Albenga. Gioisce il Chisola di Nicola Ascoli che riesce ad uscire dal Riva con tre puti, utili per continuare a dare fastidio all’Alcione capolista. Come l’Inter lunedì però, alla squadra milanese basterebbe vincere contro il Borgosesia domenica per avere l’aritmetica vittoria del campionato. Intanto i torinesi ci provano e non mollano un colpo, come si è visto domenica al Riva. Una sfida scoppiettante e ricca di colpi di scena, condita in modo amaro anche da decisioni arbitrali dubbie che hanno fatto infuriare il tifo di casa.

L’allenatore bianco blu si dice soddisfatto di come la sua squadra ha condotto la partita: “Non è stata una partita facile, con le squadre liguri è sempre così. L’Albenga ha giocatori importanti, in primis Venneri, ma noi siamo stati bravi a reagire. Siamo contenti, essere in svantaggio e recuperare non è mai facile come sembra. Questa è la nostra ventesima vittoria stagionale, per noi è un grande obiettivo raggiunto. Non c’è ancora la matematica, l’Alcione dista ancora 6 punti da noi, ovviamente affronteremo queste partite per dare il massimo e poi vedremo cosa succede”.

