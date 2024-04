Spinelli: “La guerra deve finire, ma l’America ha interesse a farla durare. La crisi? La sentiamo poco”

Genova. Ma quale crisi del canale di Suez: per i traffici portuali il problema maggiore è la guerra in Ucraina, da cui derivano i rincari su carburanti e materie prime. Una guerra su cui “l’America ha qualche interesse che non conosciamo“. È la tesi di Aldo Spinelli, tra i più potenti imprenditori genovesi, intervenuto oggi pomeriggio al convegno Logistica, portualità e geopolitica dell’export: come gestire la crisi organizzato in prefettura dal Forum Italiano dell’Export.

In realtà o sciô Aldo non la vede così tragica: “La crisi al momento la sentiamo pochissimo, è intorno al 3-4% ma non di più, per via della Cina che è in recessione, altrimenti non si sentirebbe la crisi del canale di Suez. Abbiamo servizi per gli Stati Uniti, il Messico, il Sudamerica: i volumi al momento sono buoni, siamo al 75% in export e 25% in import. È chiaro che le notizie delle guerre allarmano tutti. I mercati come l’Ucraina e la Russia, che per cent’anni sono stati primari nel porto di Genova (io ho cominciato con loro nel 1971 e ho servito la flotta sovietica per trent’anni) sono spariti. L’India deve ripartire. Con la Libia avevamo tre navi alla settimana. Queste guerre io mi auguro che finiscano al più presto”.

