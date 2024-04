Vite in Riviera al Vinitaly: “Sempre più interesse per le eccellenze vinicole del ponente ligure”

Ponente. Ampiamente positivo è il bilancio della trasferta a Vinitaly per la rete di imprese Vite in Riviera, realtà che raggruppa venti aziende vitivinicole e olivicole del ponente ligure. La grande rassegna veronese, svoltasi da domenica a mercoledì scorsi, ha fatto registrare un’affluenza record: 97.000 visitatori, un terzo dei quali in arrivo dall’estero (140 Paesi).

“L’attenzione per il vino ligure continua ad aumentare, anche da parte degli operatori stranieri. Un trend che abbiamo già notato negli anni scorsi e che ci inorgoglisce. E’ dimostrazione che la qualità ha raggiunto standard notevoli – commenta un soddisfatto Massimo Enrico, presidente di Vite in Riviera -. Quest’anno, insieme a Regione Liguria ed Enoteca Regionale, eravamo in una nuova posizione, nel padiglione accanto al Piemonte e questo, se da un lato poteva creare qualche preoccupazione, ha invece giovato”.

