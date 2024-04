Al 112 della Liguria arrivano 3500 chiamate di emergenza al giorno: “Ecco come indirizziamo i soccorsi”

Genova. Un milione e quasi 110mila chiamate lo scorso anno. E’ il numero impressionate di telefonate di emergenza gestite dal Nue, il 112, il numero che, da ormai sette anni, tutti in Liguria devono comporre per segnalare grandi disastri o piccole emergenze. Tutto passa da qui, dal crollo del ponte Morandi alle alluvioni, dagli incendi agli omicidi, dalla segnalazione di un furto a un malessere di lieve entità in tutta la Liguria.

Un girantesco ‘filtro’ per 3500 chiamate al giorno

» leggi tutto su www.genova24.it