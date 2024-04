Al via la 71esima Targa d’Oro di bocce: attesi ad Alassio oltre mille atleti e 224 squadre

Alassio. Prende il via oggi la 71^ Targa d’oro Città di Alassio, storico appuntamento con lo sport bocce, in programma nel weekend (sabato 20 e domenica 21) nella Città del Muretto e località limitrofe.

Numeri ancora una volta da capogiro: 224 quadrette per la Targa Oro (Senior), 33 coppie per la Targa Rosa Silvana Gioielli e 29 coppie per la Targa Junior Boulenciel (giovanile Under 15). Per un totale di 1.020 atleti, uomini e donne, di tutte le età. In lizza tutti i big della specialità, ma anche giocatori delle categorie inferiori. Una decina sono le formazioni straniere. In lizza tanti piemontesi, ma sono rappresentati anche club della Valle d’Aosta, toscani e del Triveneto. Tra i favoriti ci sono i francesi, campioni in carica Landraud-Amar-Leiva Marcon-Garcia (La Bourguesanne), Bellazzini-Deregibus-Grattapaglia-Grosso (Brb Ivrea), Collet-Janzic-Matteo Mana-Data (La Perosina), Carlo Ballabene-Paolo Ballabene-Cagliero-Carlevaro (Chiavarese), Baccino-Carello-Pretto-Cavallo (Bocce Mondovì) e Romolo Artusio-Manolino-Ponzo-Contoz (Nus Aosta). In arrivo anche tanti appassionati.

