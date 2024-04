Apre i battenti ad Alassio una nuova sezione della Lega

Alassio. Si è svolta nella serata di ieri, venerdì 19 aprile, la prima assemblea degli iscritti della neo costituita sezione alassina del partito di Matteo Salvini.

“L’apertura di una nuova sezione – commenta il segretario provinciale della Lega Sara Foscolo – è sempre un momento positivo ma lo è ancora di più in un periodo storico come quello attuale in cui le persone tendono a sentirsi sempre più lontane dalla politica nazionale. La Lega, che con i suoi principi e con i suoi valori è da sempre vicina alla gente e al territorio, conserva ancora quella forza aggregante e quella capacità, che molti ci invidiano e che alcuni cercano di copiare, di far sentire le persone parte di una comunità in cui ogni singolo iscritto ha la reale possibilità di dare il suo contributo e di incidere nelle scelte. Auguro buon lavoro al commissario Matteo Aicardi e lo ringrazio per aver accettato questa sfida.”

