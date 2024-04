Assemblea Circoli Pd, Natale e Franchini: “Grande partecipazione e volontà di fare rete: dimostrazione di un partito che si sta sempre più mettendo in gioco tra le persone e tra i suoi iscritti”

“L’assemblea dei circoli del Partito Democratico è stato un momento di forte e importante condivisione di idee, proposte, aspettative e volontà di riscoprire percorsi e costruirne di nuovi. È emerso un Partito che vuole essere utile e che dice con chiarezza da che parte sta. La partecipazione di tanti coordinatori di circolo, da ogni parte della Regione, testimonia il radicamento al nostro Partito e la volontà di fare rete. 150 sono i questionari inviati ai 132 segretari di circolo e ai 18 coordinatori di municipi, comprensori e unioni comunali e le 123 risposte arrivate prima dell’assemblea sono la migliore dimostrazione della voglia di dialogare e mettersi in gioco” Così Davide Natale, segretario PD Liguria e Fabio Franchini, responsabile organizzazione PD Liguria a proposito dell’incontro delle ultime ore: “Il questionario e l’assemblea sono state un’occasione per condividere spunti e iniziative, per modulare e costruire al meglio la nostra proposta politica. Dalle risposte date emerge la grande importanza riconosciuta alle Feste, che rappresentano sia un momento di iniziativa politica, che di costruzione di una comunità. La pandemia ha evidenziato il bisogno di questi momenti di incontro e dopo l’emergenza si sono moltiplicati i circoli impegnati nell’organizzazione, sia i giorni dedicati agli eventi. Alcune realtà hanno ripreso a incontrarsi dopo anni e anni che non lo facevano e sono state occasioni di grande coinvolgimento per le associazioni dei territori e dei cittadini che, anche se non iscritti al partito, hanno voluto dare il loro contributo di militanza”.

