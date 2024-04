La Sampdoria strappa lo 0-0 al Picco giocando una brutta partita contro lo Spezia che reclama per un rigore non concesso per fallo di mano di Borini e un gol annullato a Di Serio su un presunto fallo a Ghilardi.

I blucerchiati non si rendono mai pericolosi a differenza della formazione allenata da Kuca D’Angelo che spreca molto sia con Kouda che con Pio Esposito lanciato dal primo minuto.

