D’Angelo con Pio nel derby degli Esposito, torna Bandinelli e la difesa a quattro

Una settimana dal ko di Parma e per lo Spezia non c’è tempo di guardarsi indietro, con solo cinque partite mancanti alla fine della stagione regolare e una classifica che al momento costringerebbe le Aquile al playout contro il Bari. Una situazione complessa da cui lo Spezia cercherà di uscire a partire dalla partita di oggi, il sentitissimo derby contro la Sampdoria di Andrea Pirlo. Davanti agli oltre ottomila del Picco, record stagionale, la squadra di D’Angelo cercherà di far suo un derby dal valore specifico enorme, peraltro scendendo in campo conoscendo già i risultati di Bari, Ternana, Ascoli e Feralpisalò, oltre a quello del Cosenza ieri vincente contro la Reggiana.

E per il derby D’Angelo si affida ai suoi uomini più fidati, quelli che da fine gennaio hanno perso solo due partite. Il tecnico è pronto a confermare la difesa a quattro vista al Tardini, con Mateju ed Elia laterali e la coppia centrale formata da Hristov e Nikolaou, che non sta benissimo per un problema all’adduttore che si trascina, ma che non vuole mollare in un momento così delicato. In porta confermatissimo Zoet, nonostante l’errore di Parma, che l’olandese si è già messo alle spalle. A centrocampo pochi dubbi: Salvatore Esposito guida il reparto al fianco di Nagy e di Bandinelli, di rientro dalla squalifica, mentre in avanti, senza Falcinelli, toccherà al giovanissimo Pio Esposito guidare l’attacco, con Kouda e Verde a supporto. Nella ripresa spazio per Di Serio, che dovrebbe avere una mezz’oretta nelle gambe.

