Finanziamenti elettorali, Natale (PD): “La morale di Toti irricevibile e inaudita”. La Lista Toti: “Dal Pd doppia morale”

Liguria. “Toti che fa la morale sui finanziamenti ai partiti è qualcosa di inaudito e irricevibile”. Così Davide Natale, segretario del Pd ligure, replica alla Lista Toti sui finanziamenti per le campagne elettorali.

“Ci dica quanto ha raccolto nell’ultima cena e da chi – aggiunge l’esponente Dem – Non si trinceri dietro al fatto che sono (formalmente) sotto soglia e non ascrivibili direttamente ad un singolo. Toti si attacca a quanto invece fatto alla luce del sole, attraverso fondazioni che hanno nel proprio statuto la finalità di finanziare la politica senza chiedere alcun ritorno diretto e indiretto. Somme che sono regolarmente dichiarate e rendicontate. Non c’è nulla da nascondere, non c’è nulla di cui vergognarsi”.

» leggi tutto su www.ivg.it