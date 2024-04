Frana su lungomare Europa, anche oggi si lavora per riaprire una parte di tracciato per il 25 aprile

Varazze. E’ sabato, ma si lavora lo stesso come annunciato ieri dal sindaco Luigi Pierfederici, per riuscire a riaprire, in maniera parziale, il tratto di passeggiata dove è caduta una frana lo scorso 3 marzo.

“Ricordo che a seguito dei lavori necessari per la riapertura parziale del percorso, quest’oggi e nelle giornate di lunedi, martedi e mercoledì, parte del tracciato è interessata dal passaggio di mezzi operativi quindi chiusa al pubblico passaggio – ribadisce il primo che specifica – precisamente da oltre la Baia del Corvo in direzione Cogoleto”.

» leggi tutto su www.ivg.it