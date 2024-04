Gazzoli: “Il VAR ci ha detto che Di Bello ha sbagliato su Di Serio. Siamo amareggiati”

Dopo lo scandalo del pomeriggio al Picco, anche la dirigenza dello Spezia ha voluto esprimere alcune parole, commentando quanto accaduto nel derby contro la Sampdoria e le decisioni prese dall’arbitro Di Bello. “Ci sono canali ufficiali con cui ci confrontiamo quando ci sono episodi che meritano attenzione e hanno una interpretazione di un certo tipo da parte nostra. Ci siamo confrontati a fine gara con la squadra arbitrale, perché per noi era corretto fare così”. A parlare è Andrea Gazzoli, l’amministratore delegato dello Spezia, che con grande aplomb ed educazione racconta quanto accaduto nel post gara. “Secondo noi i due episodi hanno condizionato il risultato. La nostra opinione è che se sul rigore c’è una interpretazione di una regola arbitrale chiara, ci lascia più interdetti l’annullamento del secondo gol. Di Bello è un arbitro di grande livello e aveva valutato lui l’entità del contatto, lasciando correre l’azione. Su quello e sul richiamo al monitor il chiaro ed evidente errore ci sembra un po’ tirato. Ci lascia l’amaro in bocca, la cosa che mi preme dire è che la prestazione è stata bellissima, ora abbiamo quattro partite e dodici punti davanti. Questo episodio non deve condizionarci”.

Una reazione pacata nei toni, come da stile Spezia: “A volte non dire una parola non vuol dire non avere una reazione. Ci sono canali che sono a disposizione per l’analisi e il confronto con gli episodi. Abbiamo avuto un confronto anche con Serra e Nasca, con tutto il sestetto arbitrale. Loro decidono e hanno interpretato come chiaro ed evidente errore l’episodio. Il rigore lo hanno valutato come una giocata inaspettata. Ci siamo rimasti male, siamo arrabbiati per una bella prestazione che non ha portato alla vittoria, ma dobbiamo guardare avanti e guardare a sabato. Dobbiamo mantenere questo tipo di prestazioni, abbiamo una rosa importante che ci permette di fare scelte. Dobbiamo andare avanti, forti di quanto fatto sul campo”, prosegue Gazzoli.

