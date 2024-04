Il killer degli Aquario uccide ancora: Domenico “Mimmo” Massari strangola il compagno di cella

Savona. Torna a uccidere, di nuovo, il 58enne Domenico “Mimmo” Massari, l’uomo che il 13 luglio 2019 ha assassinato la ex compagna Deborah Ballesio con sei colpi di pistola mentre cantava ai bagni Aquario di Savona. Massari, che si trovava in carcere a Milano, venerdì sera ha ucciso il compagno di cella, il 68enne Antonio Magrini, al culmine una lite per futili motivi.

Secondo quanto ricostruito, la discussione si sarebbe verificata intorno alle 22.30, circa due ore dopo la chiusura delle celle. Una lite per ragioni banali (a quanto pare collegate alla “condivisione degli spazi”) che ha dato il via alla furia omicida di Massari: prima avrebbe tramortito il suo compagno di cella con dei colpi alla testa (forse usando un manico di scopra) e poi lo avrebbe strangolato con la corda di un accappatoio.

